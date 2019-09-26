ما حقيقة غناء أحلام لـ"الكراسي الفارغة" في حفل السعودية؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة الإماراتية أحلام، في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيدها الوطني، أظهر الجمهور وهو يغادر بينما لم تنته النجمة الملقبة بـ"الملكة" من فقرتها الغنائية.

وانتشر مقطع تداوله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليحتل هاشتاغ "أحلام في الرياض" المرتبة الثانية عالميًا، وجاءت التعليقات من نوعية: "خلصت الحفلة أحلام بتغني للكراسي".

وبالوقوف على حقيقة الأمر، اتضح أن الحفل كان يضم 4 فقرات غنائية، للنجوم عبادي الجوهر وحسين الجسمي وراشد الفارس وأخيرًا أحلام.

وبدأ الحفل في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعندما صعدت أحلام إلى المسرح كانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث أحيت الفنانة الإماراتية الفقرة الأخيرة في الحفل.

أما الفيديو المتداول للجمهور وهو يغادر المسرح، كان في نهاية الحفل أو بالتحديد في تمام الثالثة صباحًا، أي قبل انتهاء أحلام من فقرتها بدقائق معدودة.

#أحلام_في_الرياض

لما جيت حفلتها الجمهور راح عشان تعرفوا أنها منبوذه pic.twitter.com/qvYH3ltfev — ‏٣١♀ ∇ (@aho11__) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

يذكر أن أحلام تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" للكبار، بجانب كل من الفنانة المغربية سميرة سعيد والفنان المصري محمد حماقي والفنان اللبناني راغب علامة.

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