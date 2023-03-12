حلا شيحة في أحدث ظهور لها دون حجاب.. "ذاتي قادتني إلى القوة"

أحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة حالة من الجدل في آخر ظهور لها دون حجاب، مُشيرة إلى أنها كانت مبتعدةً عن حقيقتها الفعلية، والآن اكتشفت قدراتها وقوتها.

حلا شيحة تتحدث عن القوة

شاركت حلا شيحة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها مسدلة خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، بينما اعتمدت مكياج ملفت لإبراز ملامحها، وكتبت: "تعلمت من رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية وأظهرت لي ما أنا قادر عليه حقا".

كما شاركت قبل عدة أيام صورة لها، أرفقتها برسالة محفزة كتبت فيها: "لا بأس أن تبدأ قصتك اليوم..الأخطاء التي ارتكبتها على طول الطريق هي الدروس ليس الفشل.. انهض واسقط، ثم انهض واسقط مرة أخرى، حتى تجد نفسك الأصيلة، وتذكر أن كل النضالات قادتك إلى فصل جميل لم يأت بعد".

حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها دون حجاب



وفي وقت سابق، فوجىء متابعو الفنانة بنشرها صور لها دون الحجاب احتفالا بعيد ميلادها الـ43، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "بعيد ميلادي 23-2-23، سأكون أتممت 43 عاما، 43 عاما على هذه الأرض".

وابتعدت حلا شيحة عن الفن والتمثيل بعد زواجها من الداعية معز مسعود و ارتدت الحجاب عام 2021، بعدما شاركت في فيلم (مش أنا) مع النجم تامر حسني إلا أنها تبرأت من مشاهدها في الفيلم بعد طرحه في منشور لها، مشيرة إلى أنها تفاجأت بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، مؤكدة أن تامر حسني كان قد وعدها بحذف بعض المشاهد و أخلف وعده.