حلقة حماسية تجمع ديانا كرزون ومنى الشاذلي.. وأسرار تكشفها لأول مرة

سنكون اليوم على موعد مع حلقة حماسية تحل فيها الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، والذي سيعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويظهر من الفيديو الترويجي للحلقة أن التفاصيل والقصص التي ستكشفها ديانا كرزون لم تكشفها من قبل من بينها تفاصيل خاصة عن زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، وبداية قصة حبها التي استمرت لعامين، وكواليس حفل زفافهما.

أشارت ديانا في اللقاء أنها اضطرت لإقامة حفل زفاف دون معازيم بسبب جائحة كورونا، وكيف أن الشرطة اقتحمت الحفل والعديد من التفاصيل التي ترويحا لأول مرة.

وأوضحت كرزون أسباب ابتعادها عن الوسط الفني التي تتمحور حول اشنغالها بالحمل وولادة طفلتها "سلمى".

وتطرَّقت الفنانة للحديث عن مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "سوبر ستار العرب"، والأسباب التي دفعتها لإنقاص وزنها بعد حصولها على اللقب.

ولا بد أن تطربنا كرزون بصوتها العذب المخملي مؤدية أشهر أغانيها الأردنية وأجمل أغاني الزمن الجميل.

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحلقة ديانا كرزون قبل عرضها

وأبدى العديدون رأيهم بالحلقة قبل عرضها، فكتبت إحداهن: "احبهاااا راقيه وهاديه وصوتها حلوووو وثقتها بنفسها عاليه اذكر شفت لها مقطع كانوا يسألونها جاك عرسان قالت يجون بس اللي يكون متزوج وانا الثانيه او الرابعه او اللي يبيني بالسر بدون ما يعلن لا ما بيصير شو ناقصني انا بنت طبيعيه وابي اتزوج مثل اي بنت تجي جاهه ويطلبوني من اهلي واسوي زفه، حبيت كلامها وثقتها بنفسها ما قالت خلاص انا اخر الثلاثين اتزوج اي احد مو مشكله ولا قللت من نفسها وفعلاً جاها نصيبها ورجل طيب مثلها وعرسهم كان مليان مشاعر حلوه وصادقه وفرحه مختلفه وبساطه والله جميله انتي يا ديانا احب ملامحك يا نشميه والله يسعدك ويحفظ لك بنتك سلمى وزوجك انبسطت لك كثير".

وعلَّقت أخرى: "ديانه كرازون صوتها بجنن لو انها مصريه كان انشهرت من زمان لان صوتها طبقته مخمليه وقوي جدا بصراحه مش ماخذه حقها بتغني من ١٩سنه تقريبا".

