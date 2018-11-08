شاهدوا بالصور: حليمة بولند أيقونة للجمال في جلسة تصوير جديدة بالزي العُماني

حليمة بولند

خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لجلسة تصوير جديدة أثناء تواجدها في سلطنة عمان، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني العُماني، واعتبر متابعوها أن هذه الإطلالة من أجمل إطلالاتها التي اعتمدتها خلال الفترة الأخيرة في جلسات التصوير الخاصة بها.

وقامت بولند بمشاركة صورها الحديثة من خلال حسابها على موقع إنستغرام، وانتهزت الفرصة لتعبّر عن شكرها وامتنانها على حرارة استقبال محبيها لها في عمان وخاصة عند وصولها إلى أرض المطار، وتركت تعليقًا قالت فيه:

"شكرا على التكريم الجميل في #يوم_المرأه_العمانيه تحت رعاية صاحبة السمو السيده الدكتوره ريا بنت قيس ال سعيد والشيخ المكرم سعادة الشيخ احمد الغفيلي عضو مجلس الدوله ورئيسة المهرجان الفخريه الفنانه زينب العسكري ،، وفي الصوره جميعهم يهدوني هديه مجسم (قلعة صحار ) ،، شكرا لمحبتكم وتكريمكم وحفاوة استقبالكم".

وارتدت أيقونة السحر والجمال بولند الزي التراثي التقليدي للمرأة العمانية باللون الأحمر، والذي تزّين بالنقوش الذهبية وغطاء للرأس مع بقاء شعرها ذو اللون الذهبي منسدلًا بطريقة أنيقة وكأنه يداعب خيوط فستانها الراقي المميز.

الجدير بالذكر، أن حليمة بولند شاركت قبل فترة وجيزة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صورها برفقة ابنتيها ماريا وكاميليا وذلك أثناء تواجدهم في مدينة مكة لتأدية مناسك العمرة.