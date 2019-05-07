حليمة بولند تثير استياء متابعيها بسبب هدية..فما القصة؟ (صورة)

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، للكثير من الانتقادات والتعليقات اللاذعة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب هدية وصلتها من شخص مجهول، ولكن لم تعجبها وعبرت عن ذلك بطريقة استفزت البعض.

وشاركت حليمة صورة الهدية عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وهي عبارة عن ساعة يد فضية، وتركت تعليقًا على الصورة قالت فيه: "ثانكس على الهدية مع إنه مو عاجبتني وايد"، مع إيموجي وجه حزين، مما دفع العديد لانتقادها على اعتبار أنها تصرفت بطريقة غير لائقة وفي الغالب أحرجت الشخص الذي أرسل الهدية.

وكانت بولند قد فاجأت متابعيها قبل شهر رمضان، عندما كشفت خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تعرضها للتحرش في لندن اثناء حضورها لمباراة كرم قدم، بالإضافة إلى تعرضها للسرقة أثناء إقامتها في إحدى الفيلات في فرنسا.

وفيما يتعلق بحقيقة ارتدائها الحجاب وخلعه في الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن الإعلام، أشارت بولند إلى أنه لم يحدث ذلك، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع "الشيلة" فقط، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "ارتديت الحجاب فقط في العمرة أو الحج والرياض.. أحياناً كنت من وقت لآخر أرتدي الشيلة والعباءات لكن ليس الحجاب".

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