الفنانة محسنة توفيق في ذمة الله عن عمر يناهز الـ80 عامًا

خيّم الحزن على الجمهور يوم أمس، عقب إعلان المخرجة نادية كامل عن خبر وفاة الفنانة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز الـ80 عامًا، حيث توجه الجميع من خلال التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي التفاصيل، كان آخر ظهور للفنانة الراحلة محسنة توفيق نهاية شهر فبراير الماضي، وتم تكريمها آنذاك في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وبحسب عدة تقارير صحفية، فإنها عانت آخر أيامها من أزمات صحية متلاحقة فارقت على إثرها الحياة.

يذكر أن الفنانة الراحلة محسنة توفيق قد قدمت أبرز الأعمال الدرامية خلال مسيرتها الفنية، ومن بينها: مسلسل " ليالي الحلمية"، "الشوارع الخلفية"، ومن أشهر أفلامها "العصفور"، الذي قدمته تحت إشراف المخرج يوسف شاهين.

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