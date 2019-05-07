فيفي عبده تدخل في نوبة صراخ في الحلقة الأولى من "رامز في الشلال" (فيديو)

تعرضت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده لحالة من الهلع والرعب، وذلك خلال حلولها ضيفة للحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وأثار رامز جلال غضب الفنانة فيفي عبده بعد أن حاول التقرب منها خلال تصوير المقلب على متن القارب، مما دفعها إلى توبيخه قائلة : ” متلمسنيش ..ربنا ياخدني وأنا نضيفه يا أخي “.

وخلال فقرة الزورق ، قامت فيفي عبده بالاعتداء على رامز جلال وقالت: "ايه اللى جبنى هنا، يالهوى، أنا بموت الحقونى، قلبى، إعلان اى ده ياولاد الـ..، رجليا اتكسرت"، فى الوقت الذى حاول فيه رامز جلال إثارة الرعب فى قلب فيفى عبده، بينما تحاول التشبث بالزورق حتى لا يفقد توازنه.

وعندما ظهر رامز لها بزي الغوريلا، دخلت فيفي عبده في نوبة من الصراخ الهستيري، وظل رامز يهاجمها قائلًا: "مش هسيبك حتى لو ميتة مش هسيبك"، ليكشف في النهاية عن وجهه وعن المقلب، ويتلقى عدد لا نهائي من الشتائم والتوبيخ.

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