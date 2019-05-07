بالفيديو: ظهور تامر حسني كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل أحمد السقا "ولد الغلابة"

حل الفنان تامر حسني كضيف شرف على الحلقة الأولى من مسلسل أحمد السقا "ولد الغلابة"، وكان الأمر بمثابة مفاجأة للجمهور ولم يكن يتوقع أحد أن يراه خلال موسم رمضان، حيث ظهر في مشهد مؤثر مؤديًا لدور موظف في مؤسسة حكومية مختصة بطباعة الأموال.

وكعادته، أبدع النجم تامر حسني في تجسيد شخصية المواطن الغلبان والذي تراكمت عليه الهموم النفسية والمادية، وأجبرته الظروف على اتخاذ وظيفة أخرى بعد انتهاء وظيفته الحكومية، وقيامه ببيع الملابس، ومن هنا يلتقي بأحمد السقا مدرس التاريخ الذي يمر بأزمات مالية صعبة أيضًا.

مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المتوقع أن يظهر خلال الحلقات القادمة المزيد من ضيوف الشرف المميزين على غرار تامر حسني.

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