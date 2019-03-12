حليمة بولند

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير، حيث ظهرت بفستان أحمر مفتوح من جهة الصدر وأكملت الإطلالة بعقد من المجوهرات الثمينة حول عنقها، ولكن ما كان ملفتًا أكثر مما تم ذكره سابقًا هو شفتيها المنتفختين بشكل غير طبيعي.

وحازت صور بولند على تفاعل كبير من المتابعين، وأغلب التعليقات جاءت على شكل انتقادات لاذعة والقسم الآخر بطريقة ساخرة، فكتب لها أحد المتابعين تعليقًا: " ايام زمان كنت جميلة اما بالوقت الحاضر عمليات التجميل خربت جمالك"، وعلق آخر قائلًا: " شفايفك صارت أوفر، ياللهول".

يشار إلى أن حليمة بولند قد تم تكريمها مؤخرًا من قبل أمانة عمّان في الأردن، وأثار هذا التكريم جدلًا واسعًا بين الأردنيين، لتقوم بولند فيما بعد باستفزاز الجمهور ونشر صور لها أثناء استجمامها في أحد الفنادق العلاجية في البحر الميت.