إعلامية سعودية في إم بي سي تثير الجدل بعد نشرها لمحادثة مع شاب طلب منها الخروج للتعارف

أحدثت الإعلامية السعودية نرجس العوامي مذيعة قناة إم بي سي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع تويتر، وذلك بعد نشرها لمحادثة جرت بينها وبين شاب دعاها للخروج وشرب القهوة بهدف التعارف والتقرب منها أكثر.

وجاء في نص المحادثة التي نشرتها نرجس العوامي عبر تويتر طلب الشاب منها الخروج للتعارف، بحيث قال لها: "عادي أقابلك..نشرب كوفي ونسولف حاب أتعرف عليك"، فكان رد العوامي كالتالي: "ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لا يمل واحنا بالكوفي..هو يتسلى واحنا بعد".

وعلى ما يبدو أن طريقة العوامي في الرد أثارت غضب الشاب ليرد عليها: " أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب"، فردت عليه، قائلة: "ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: "هل ترضاها لأختك؟".

وبعد مشاركة العوامي لهذه القصة مع الجمهور، انقسمت الآراء وحدث الجدل حول الأمر، حيث كان هناك من رأى أن أسلوبها في الرد لم يكن لائقًا وكان بإمكانها بكل بساطة أن ترفض وتنهي الأمر، بينما رأى آخرون أن ما فعلته كان صحيحًا لأن الشاب في حال كان مهتمًا بها ويريد التعرف عليها أكثر، فهو بالتأكيد قادر على معرفة مكان منزلها ليتقدم لها بطريقة رسمية ويتعرف عليها بالحلال.

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