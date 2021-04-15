حمادة هلال يطرح أغنية (حبيبنا المصطفى) من مسلسله (المداح)

طرح الفنان حمادة هلال أغنية (حبيبنا المصطفى) من مسلسل المداح عبر قناته على (يوتيوب).

وكان قد شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية تصاعدا جديدا فى الاحداث حيث استطاع الشيخ صابر (حمادة هلال) الخروج من مقبرة الآثار التى تم حبسه فيها وهو الأمر الذى دفع البعض ليطلقون عليه لقب الشيخ المبروك صاحب الكرامات.

كما شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية بداية صراع جديد مع (جمال عبد الناصر) والذى يرغب فى العثور على مقبرة بها سبايك ذهب مما يدفعه الى اللجوء للشيخ صابر.

وانتهى مسلسل المداح الحلقة الثانية على مساومة (جمال عبد الناصر) لـ (الشيخ صابر) بان يزوجه ابنته التي يرغب في أن يتزوجها الشيخ صابر فى مقابل ان يجد له سبايك الذهب والتى يعتبرها مهرا لابنته.

يذكر أن مسلسل المداح من تأليف آمين جمال، ووليد أبو المجد يسري إخراج: أحمد سمير فرج، وبطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، و محمد الصاوي.