حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في مسقط و في هذا الموعد

يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي، في دولة عمان، يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته كما يغنى أغنيات البومه الأخير (مولود سنة 80).

و شارك الفنان حمزة نمرة مع متابعيه، البوستر الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (فيسبوك) وكتب: (لأول مرة حفل في عمان - مسقط.. الجمعة 21 أكتوبر.. لينك التذاكر هتكون متاح غدا إن شاء الله.. وأشوفكم بكل خير).

ومن المنتظر أن يقدم الفنان حمزة نمرة خلال الحفل، أشهر أغانيه والتي يفضلها الجمهور، ومن أبرزهما: أغنية يا صناعي طيارة، وأغنية أحلم معايا، وهاطير من تاني بتذكرتي، واسمعني، وأغنية فاضي شويه، ومعلش، وأغنية داري يا قلبي، وأهو ده اللي صار يا إنسان وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها الحضور.