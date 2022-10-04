حملة (الإسكندرية لا ترحب بك) تنجح في إلغاء حفل محمد رمضان

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان، والذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالإسكندرية، إلغاءه رسميا وعدم إقامته وذلك عقب حملة من أهل الإسكندرية بعنوان (الإسكندرية لا ترحب بك).

وكان الفنان محمد رمضان قد رد على الحملة الممنهجة ضده كما وصفها، بعدم ترحيب أهل الإسكندرية، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

و على صعيد متصل، أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة، نافية الأمر تماما.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: (تنوية إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات).

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان بدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد (العمدة)، من تأليف وإخراج محمد سامي.