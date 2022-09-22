محمد رمضان يتعرض للطرد من أحد مقاهي الاسكندرية!

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج بعد طرده من إحدى المقاهي بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية.

ونشرت إحدى صفحات مدينة الإسكندرية فيديو لأحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية ويظهر فيها محمد رمضان وبعض من المتواجدين يحاولون طرده خارج القهوة.

رمضان كان قد عزم على إثبات حب جمهور الإسكندرية له، بعد حملات (ممنهجة) ضده على حد تعبيره، تحت مسمى (عدم ترحيب الإسكندرانية بحفله) وتوجه إليهم ليؤكد مدى كذب تلك الحملات.

وقال محمد رمضان في فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) قائلا.: (في طريقي لبلد الـ ٦ ملايين إسكندراني عشان اتأكد بنفسي، بعد ما اتباع أكتر من ٧٠٪ من التذاكر اللي بيثبت الحملة الممنهجة ضدي).

ووجه رسالة لمحافظ الشرقية السابق لدعمه الحملة ضد محمد رمضان، وقال: (هنزل بنفسي من غير حراس عشان اتأكد من حب الاسكندرانية).