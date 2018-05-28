عارضة الأزياء التونسية "ريم السعيدي" تستعرض حملها من كرواتيا!
عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي
تقضي عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وزوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي اجازتهما في كرواتيا، وشاركت السعيدي متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لها من اجازتها في كرواتيا ظهرت فيها وهي تستعرض بطنها المنتفخة بسبب الحمل.
وظهرت السعيدي في الصورة باطلالة كاجوال مرتدية بنطال وبروتيل من اللون الأسود، امام البحر وكتبت معلقة على الصورة: "كرواتيا مع طفلي، أحب هذا البلد".
وكان الثنائي وسام بريدي وريم السعيدي قد اعلنا عن حمل ريم في عيد الأم الماضي يوم 21 مارس، حيث أعلن وقتها بريدي الخبر قائلًا: "بإذن الله السنة اللي جايي متل اليوم بصير فيني قلك ينعاد عليكي يا أجمل وأطيب إم بالدني".
والجدير بالذكر أن بريدي والسعيدي كانا قد تزوجا في شهر أيلول من عام 2017، وقد أقاما حفلي زفاف الأول في مدينة ميلانو الإيطالية والثاني في لبنان.
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