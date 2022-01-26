حمو بيكا يهدد بارتداء "الكلوت" بعد دعم نقابة الفنانين لمنى زكي

شن الفنان الشعبي حمو بيكا هجومًا على نقابة الفنانين بسبب عدم اتخاذها الاجراءات اللازمة بحق فيلم "أصحاب ولا أعز" وتحديدًا بطلته الفنانة المصرية منى زكي.

وأطلَّ حمو بيكا على متابعيه ببث حي ومباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، وحديثه عن الظلم الذي وقع في حقه بعدما أوقف عن الغناء في مصر لمدة خمس سنين، بينما لم تُحاسب منى زكي على المشاهد الجريئة والألفاظ البذيئة التي قدمتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".

وقال حمو بيكا في الفيديو: "أنا عاوز حقي انا بقالي 5 سنين موقوف عشان بيفولوا بهدد الذوق العام.. والأستاذة منى زكي قلعت الكلوت بتاعها وسبت الدين ومحدش قالها حاجة.. وأنا هروح النقابة يوم الخميس بالكلوت".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات حمو بيكا، وانقسموا بين مدافع ومهاجم، فكتب أحدهم: "موتنيييي، معو حق، الرقابة ع ناس وناس ياضيعان الحياء والحمشة".

وكتب آخر: "صحيح والله الرقابه المصريه خابصينها خبص ع محمد رمضان وذولي المساكين بيهم خير خلي يلبسون منى زكي لباسها".

من جهة أخرى، دافعت إحداهن عن الفيلم، وكتبت: "انا اشوف انه الفلم عادي جدا مقارنة بالافلام المصريه القديم العن".





مطالبات بشطب اسمي منى زكي وإياد نصار من نقابة المهن التمثيلية

وكان قد طالب المشاهدون بحذف اسم منى زكي وياد نصار من نقابة المهن التمثيلية بسبب دورهما الجريء الذي لا يناسب الدراما المصرية، لكن النقابة أبدت دعمها للفنانين وأصدرت بيانًا تؤكد فيه عدم وجود أي نية للتحقيق معهما أو الاستجابة لمطالبات بحذفها من سجلاتها؛ كما أوضحت إنها ستتصدى لأي اعتداء او محاولة ترهيب لأي فنان مصري.