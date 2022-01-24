"أصحاب ولا أعز": فيلم يدعوا للفسق والشذوذ ونقابة المهن التمثيلية تدافع عن منى زكي

تعرَّضت الفنانة المصرية منى زكي لموجة من الجدل والانتقادات بعد ساعات من عرض فيلمخا الجديد "أصحاب ولا أعز"، فقد تهمت بالترويج للمثلية والفسق والفجور بسبب المشاهد الجريئة التي تضمنها الفيلم.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "أصحاب ولا أعز" للتعبير عن استيائهم من المشاهد الجريئة والمواضيع التي لا تمت لعادات المجتمع الشرقي بصلة التي بينها الفيلم على أنها أمر اعتيادي وعادي للغاية.

وكانت منى زكي قد حظيت على النصيب الأكبر من الانتقادات بسبب اللقطات الجريئة التي ظهرت بها وتلفظها بألفاظ وصفت بـ"الإباحية"، ففي إحدى المشاهد التي أثارت موجة من الغضب هي لحظة خلع سروالها التحتي.

مطالبات بشطب اسمي منى زكي وإياد نصار من نقابة المهن التمثيلية

طالب المشاهدون بحذف اسم النجمين من نقابة المهن التمثيلية بسبب دورهما الجريء الذي لا يناسب الدراما المصرية، إلَّا أن نقابة المهن وقفت داعمًا لكل من منى وإياد وأصدرت بيانًا تؤكد فيه عدم وجود أي نية للتحقيق معهما أو الاستجابة لمطالبات بحذفها من سجلاتها.

وأوضحت النقابة إنها ستتصدى لأي اعتداء او محاولة ترهيب لأي فنان مصري.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيلم "أصحاب ولا أعز"

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هاشتاغ "أصجاب ولا أعز" وأعربوا عن استيائهم وانتقدوا العمل ككل، فكتبت إحداهن: "‏‎اكره الظلم اكرهه!‏‎يعني اعمال محمد رمضان اللي مستقعدين له فيها كانت هادفة ونهايتها درس لأي شخص يروح للطريق اللي مثله محمد + محمد مثلهم بالوقت اللي مصر تعيش فيه ازمة البلطجة وغيرها ‏‎فلم منى زكي وش عذرهم !! مافيه اي عذر ولا رسالة هادفه بالعكس يخلي الناس تتساهل بالمثليه وتشوفها شي طبيعي ‏‎وتخيلوا لو شافه مراهق ! المراهق اللي بهالمرحلة بسرعة يتأثر اصلاً ويشده كل شي غريب ! الله ياخذهم بيوم واحد ويفكنا منهم بس".

وعلَّق آخر: "انا ماعرف شو هالمنطق الي تتكلمو فيه، واقع صحيح الواقع اكثر من الفيلم بعد بس هالواقع محارب في المجتمع بشكل عام ، بمعنى ان حتى لو واقع المفروض مايطلع للناس في فلم الكل يشوفه كبار وصغار واذا طلع المفروض يطلع بصورة سيئة تبين ان هالشي غلط مش بصورة حرية وترويج ان الشي عادي ومقبول!!! مثال بسيط افلام الجريمة او المخدرات تظهر واقع صحيح ولكن تظهره بصورة سلبية تبين للمشاهد ان هالشي غلط لان المدمن في النهاية يموت مثلا او ينسجن نفس الشي للمجرم او غيره، في فرق كككبببيييرررررر بين انك تعرض الواقع وانك تروجله، السينما والاعلام هم الاداة الي المفروض انها توصل الرسايل للمجتمع فأذا فسدو فسد المجتمع، مانقول ان الي في الفلم مش موجود في الواقع بالعكس موجود وأسوء بعد وفي كل الدول العربية ولكن محارب وبصورة سلبية والكل يعرف انه غلط ولازم يتحارب تبقى تصرفات افراد يقومو بهالاشياء وهم متخبيين من الناس هذا شي راجعلهم مانقدر نسوي شي، شوية منطق ياناس".

بينما دعم آخرون العمل مؤكدين أنه واقعي، فعلَّقت إحداهن: "الفيلم واقعي جدًا! هو حقيقة ما يحدث بين غالبية الأزواج ولا داعي لسياسة الاختباء وراء الاصبع!!".

فيلم "أصحاب ولا أعز"

فيلم "أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect Stranger"، الذي حوِّل إلى 18 نسخة وطنية، ويدزر حول قصة سبعة أصدقاء مقربين يجتمعون معًا لتناول العشاء، ويقررون الاستمتاع بلعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء مع الموافقة على مشاركة كل مكالمة، ورسالة نصية أو صوتية تصلهم مع الجميع.