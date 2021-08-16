حميد الشاعري يحتفل بتخرج ابنته نبيلة.. ويكشف عن تخصصها!

شارك الفنان المصري حميد الشاعري متابعيه سلسلة صور لتخرج ابنته "نبيلة" من الجامعة، التي باتت شابة جميلة.

نشر حميد الشاعري عبر حسابه على موقع "إنستغرام" سشلسلة صور لابنته الشابة من حفل تخرجها الجامعي بعد انهاء مرحلتها الدراسية في تخصص تصميم الاتصال البصري، حيث ارتدت روب التخرج الأسود المُزيَّن بباجة حمراء اللون وأسدلت شعرها الأسود الحريري على جانبي كتفها.

وعلَّق الشاعري على الصور: "نبيلة حبيبة بابا اتخرجت .. Visual Communication Design .. هو حاجة جديدة إيه هي معرفش .. ومعرفش ترجمتها بالعربي .. مبروك يا أحلى نبيلة".

من جهتها، شاركت نبيلة متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 16.4 ألف متابع في حسابها على "إنستغرام" صور تخرجها، وكتبت: "لم أحصل على حفل مثالي بسبب كورونا، لكن احزروا من التقط أخيرًا صورًا لتخرجه؟ وأخيرًا أخذتلي كم صورة تخرج".

مؤخرًا، أحيى حميد الشاعري برفقة زميله الفنان هشام عباس سهرة غنائية في الساحل الشمالي، قدما فيه أشهر أغنيات فترة التسعينات تحت عنوان "تسعيناتي".

وافتح الشاعري الحفل بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من الهتافات، ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"علي مين" و"ويا أم العيون السودة"، وغيرها.