حميد الشاعري يحتفل بتخرج ابنته (نبيلة)

شارك الفنان حميد الشاعري، متابعيه وجمهوره، احتفاله بتخرج ابنته نبيلة.



ونشر الشاعري صورا لابنته عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، وعلق: (نبيلة حبيبة بابا.. اتخرجت Visual Communication Design.. هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي.. مبروك يا أحلى نبيلة).



جدير بالذكر أن حميد الشاعري، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمشاركة الفنان هشام عباس، وافتتح الحفل بأغنية (جلجلي) وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وبعدها وجه تحية لهم ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه، منها (من عيونك، يا ام الفستان، روح السمارة وعلى مين و ويا أم العيون السودة).

وطرح حميد الشاعري مؤخرا أغنية (زحمة الأيام) والتي جمعته بأصدقائه من نجوم التسعينيات؛ مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية (زحمة الأيام) في مغزاها الكثير من المعاني الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.