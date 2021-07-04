حنان ترك تتزلج بالبوركيني خلال إجازتها الصيفية.. وتنشر صورة جديدة مع زوجها

أعادت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك قضية أزمة البوركيني مجددا في آخر ظهور لها؟

شاركت حنان ترك متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لها مُرتدية المايوه الشرعي أو ما يسمى بالـ"بوركيني" وأسدلت فوقه شال شيفون طويل خلال إجازتها الصيفية برفقة زوجها وأطفالها، كما نشرت فيديو أثناء تزلجها فوق الزحليقة المائية، وبدا عليها السعادة والبهجة.

وشاركت ترك صورة تجمعها بزوجها محمود مالك وهما يبتسمان، وحملت باقتين من زهر التوليب بيديها، وعلَّقت: "نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".







أزمة البوركيني

وتأتي صورة ترك بالبوركيني بعدما ضجَّت وسائل الإعلام بقضية دينا هشام، ابنة استشارية العلاقات الأسرية هدى قطب، التي منعت إحدى الأندية الشهيرة نزولها لحمام السباحة لارتدائها المايوه الشرعي.

ونشرت دينا هشام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تعبِّر فيه عن استيائها لتعرضها لهذا الموقف المحرج وخاصة أنها لم تتعرض لمثل هذا الشيء خلال تواجدها في كندا على مدار العشر سنوات، وشعرت بالإحباط لمواجهتها مثل هذا التمييز في بلدها الأم.