حنان ترك تظهر على الساحة من جديد وتحذر كل من يحاول نشر الشائعات حولها‎

انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأنباء عن عودة الفنانة حنان ترك إلى ممارسة نشاطاتها كما في السابق قبل أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب، لذا بعد الكثير من القيل والقال، رأت النجمة المصرية أن الأمور زادت عن حدّها وأصبح واجبًا أن يتم تحذير بعض الأشخاص الذين يحاولون نشر شائعات عنها وعن حياتها.

ونشرت حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تحذيرًا شديد اللهجة قالت فيه: "أرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث أني لا أمتلك غير صفحة واحده رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر وهذا الحساب على الفيسبوك وجاري توثيقة".

أرجو من الجميع تحري الدقه فيما ينشر مني و عني حيث أني لا امتلك غير صفحه واحده رسميه و موثقه علي انستجرام و تويتر وهذا الحساب علي الفيسبوك و جاري توثيقه وأنا غير مسؤله عن أي شيئ ينشر الا علي هذه الحسابات الموثقه رسمياً ...واشكركم شكراً جزيلا. حنان ترك في ٢ نوفمبر ٢٠١٩ pic.twitter.com/NEuO1YJsMn — Hanan Turk (@HanannTurk) ٢ نوفمبر ٢٠١٩

وتابعت: "وأنا غير مسؤله عن أي شييء ينشر الا علي هذه الحسابات الموثقه رسمياً..واشكركم شكراً جزيلا.حنان ترك في 2 نوفمبر 2019".

وكانت الفنانة حنان ترك قد ابتعدت عن مجال الفن والتمثيل خاصة بعد وفاة زميلها الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكانت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" ومسلسل "اخت تريز" في عام 2012.

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