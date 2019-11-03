بعد عودتها للفن من أوسع أبوابه..حلا شيحة تصدم الجمهور بتصريحات جديدة عن الحجاب!

بعد أكثر من 11 عام من الاعتزال وارتداء الحجاب ومن ثم النقاب، كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة للجمهور في أحدث لقاء تلفزيوني لها عن الأسباب التي دفعتها للالتزام فيما مضى، وأيضًا عن الأسباب التي جعتلها تتخلى عن الحجاب مؤخرًا وأدخلتها لعالم الفن من جديد.

وقالت "حلا" في لقاء مذاع عبر قناة "cuthecrap" عبر يوتيوب: "الحجاب ليس الأساس في الدين .. والدليل أنه لم يُذكر في أول القرآن وإنما في منتصفه".

وأضافت: "الله غفور رحيم .. والدليل إنه مش بيعاقبنا لما بنخلع الحجاب .. وبيسامحنا .. صحيح ربنا بيحب الحجاب بس مش هو دا الأساس".

وتابعت: "الصلاة والقرآن أشياء رائعة لكن ليس لها علاقة بالحجاب .. وقت ما قررت الاعتزال كنت في صراع إني مينفعش أفضل في الوسط الفني .. بس قراري وقتها كان غلط .. كان لازم أعمل موازنة".

وأوضحت حلا خلال اللقاء، أنها مع مرور الوقت قررت أن تكون وسطية وتخلت عن الحجاب، ولكنها لم تتخلى عن الصلاة والتقرب من الله.

وكان أول ظهور لحلا شيحة على الشاشة بعد عودتها من الاعتزال من خلال مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان والذي عرض في سباق رمضان الماضي عام 2019.

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