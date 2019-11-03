أول تعليق من نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي بعد استئصالها ورمًا بالدماغ: "كان امر صعب جدا"

خضعت نجمة ستار أكاديمي والفنانة الجزائرية ريم غزالي لعملية جراحية دقيقة في الرأس بهدف استئصال ورم في الدماغ بعد دخولها أحد المستشفيات في فرنسا.

وبعد الانتهاء من العملية الجراحية، قررت الفنانة ريم غزالي أن تطمئن محبيها على حالتها الصحية، ونشرت أول صورة لها برفقة شقيقتها عقب اسئصال الورم، وكانت جالسة على أحد الكراسي في حديقة المستشفى، وعلقت قائلة:

" صورة تذكارية التقطتها امي الغالية , و هي اول اطلالة لي على العالم الخارجي في حديقة المستشفى برفقة اخي الحبيب الذي لم يتركني و لا لحظة...زوجي لم يصدق عيناه لما راني جالسة بالخارج عبر اتصال فيديو كونه بقي بالجزائر ينتظر الرد على التاشيرة".

وأضافت: "لا احد كان يصدق انني ساقف مجددا رغم علمهم بانني محاربة و شخص لا يستسلم بسهولة، شهرين في الظلام كان امر صعب جدا لكن العودة ستكون اقوى ان شاء الله الحمد لله".

واختتمت كلامها: " شكرا لكل من قام بزيارتي, شكرا لرسائلكم , لاتصالاتكم شكرا لعائلتي اصدقائي و معجبيني الذين لم يتركوني و لا لحظة..في السنوات الاخيرة كنت منهمكة بالعمل لدرجة انني لم ادرك اني محبوبة لهذه الدرجة".

وريم غزالي هي ممثلة جرائرية دخلت عالم النجومية بعد أن شاركت في ستار أكاديمي، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية، إلى جانب ظهورها على أكبر المحطات الفضائية وتقديمها لبرنامج جات سات وفرقة التدخل B 73، وغيرها من الأعمال.

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