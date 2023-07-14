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حنان مطاوع تكشف عن وضعها الصحي بعد خضوعها لعملية جراحية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 تمّوز / يوليو 2023 - 03:37
حنان مطاوع
حنان مطاوع

البوابة-حرصت الفنانة حنان مطاوع على طمأنة جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبار عن خضوعها لجراحة عاجلة .
و قالت الفنانة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات (إنستغرام): (أنا آسفة إني أزعجتكم وقلقتكم بالخبر اللي نزل إني عملت عملية الغدة الدرقية، أنا فعلا عملت العملية وبكرة هتم شهر عملاها، والحمد لله أنا كويسة جداوالنهاردة تاني يوم تصوير في مسلسل(هابي هالوين). ... ممتنة لاهتمامكم ودعواتكم، وآسفة إني أزعجتكم أنا عارفة الناس فيها اللي مكفيها، ويا رب يجعلني مصدر سعادة ليكم).

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يشار الى أن مسلسل (هابي هالوين) مكون من ست حلقات فقط ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، ويشاركها بطولته محمود عبدالمغني، محمد كيلاني ونخبة من النجوم، و العمل سيناريو وحوار محمد أشرف ومن إخراج أحمد عبده.


 

كلمات دالة:حنان مطاوع

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