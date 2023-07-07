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حورية فرغلي تخضع لعملية استئصال الرحم بعد إصابتها بورم خبيث

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 07 تمّوز / يوليو 2023 - 04:49
حورية فرغلي
حورية فرغلي

البوابة-أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث فيه، وهي الآن بحالة صحية جيدة . هذا و كانت الفنانة قد أجرت في وقت سابق عدة عمليات لاستئصال أورام في الرحم، قبل أن تجري  جراحة استئصال للرحم بشكل كامل.

اقرأ ايضاًبعد غياب 4 سنوات.. حورية فرغلي تعود للسينما إلى جانب نجوم سوريينبعد غياب 4 سنوات.. حورية فرغلي تعود للسينما إلى جانب نجوم سوريين

حورية فرغلي

و فنيا، تعود الفنانة المصرية حورية فرغلي إلى شاشة السينما عبر فيلم الغموض (ظلال مهجورة)، وذلك بعد أربع سنوات من الغياب، بعد آخر أفلامها (استدعاء ولي عمرو) الذي عرض عام 2019.

ويشارك فرغلي في الفيلم مجموعة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم النجم السوري رشيد عساف، الفنانة السورية نادين خوري، الفنانة المصرية عبير اليوسف، و الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والعديد من الفنانين الآخرين.

حورية فرغلي

 

كلمات دالة:حورية فرغلي

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