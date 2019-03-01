حورية فرغلي تبدأ تصوير أولى مشاهد (ياسمينا) و تخوض به السباق الرمضاني

حورية فرغلي تبدأ تصوير أولى مشاهد (ياسمينا)

بدأت اليوم النجمة حورية فرغلي، تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد (ياسمينا)، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2019.

وتدور أحداث مسلسل (ياسمينا)، حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم ولكن بشكل مختلف وجديد يقدم لأول مرة في الدراما المصرية، وهو بطولة حورية فرغلي، وفيفي عبده وحازم سمير، سامح الصريطي وميار الغيطي وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، حسب موقع بوابة الفجر.

وعلي صعيد آخر وضعت حورية جدولاً آخر لتصوير فيلمها الجديد (استدعاء ولي أمر عمرو) الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك و إخراج أحمد البدري.