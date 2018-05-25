بعد إجرائها عملية...حورية فرغلي تطمئن جمهورها

طمأنت الفنانة حورية فرغلى، معجبيها على العملية التي أجرتها، قائلة:(الحمد لله عملت العملية.. أنا بخير وصحتي كويسة).

و نشرت حورية، صورة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى (انستجرام)، وعلقت:(بشكر كل الناس اللى سألت عني الفترة اللي فاتت شكرا على محبتكم اللي من القلب.. الحمد لله عملت العملية وأنا بخير وصحتي كويسة.. ومبسوطة إنى بتمرن مع كابتن محمد أبو النجا و إن شاءالله نعمل فورمة جاااامدة )، حسب اليوم السابع.