حورية فرغلي "الله أحياني بعد مماتي"...وعملية تجميل جديدة!

حورية فرغلي هي الإسم الذي شغل بال الكثيرين خلال الفترة الماضية بعد أن كانت قد عادت إلى بلدها الأم مصر من بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

حورية أطلت على الجمهور من خلال حفل مأدبة الإفطار التي أقامها لها أحد اصدقائها والذي يعمل في مجال التجميل وكشفت عن معاناتها بعد سقوطها عن ظهر الخيل وتحطم أنفها بالكامل بـ "ما حدث لي هو معجزة من عند الله فأحياني بعد مماتي، وبعد عودتي قررت تجديد كل شيء في حياتي بداية من قصة شعر جديدة واشتريت كلب جديد بديلا عن كلبي الذي توفي حزنا عليا واهتممت بمظهري وحواجبي ورسمت لأول مرة وشم على ساقي باسم حورية فأنا قررت أن أحب نفسي بطريقتي وخلال شهر أغسطس المقبل سأسافر مرة أخرى لأمريكا لإجراء كشف طبي أخير على عظام الأنف الجديدة واستكمل العملية الأخيرة لتوسيع فتحات الأنف".

أيضاً كشفت الممثلة أنها قررت إخراج بعض المقربين منها من حياتها لأنهم سبق وأن تركوها خلال محنتها من دون السؤال عنها أو الإطمئنان عنها، وأضافت أنها الآن سعيدة لتمكنها من التنفس والتذوق من جديد بعد سنوات.

أما فيما يتعلق بالتمثيل فقد صرحت بأنها مستعدة للعودة مُجدداً إلى الشاشات العربية وتابعت أنها أُعجبت بـ مسلسل منى زكي "عالم نيوتن" والجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، أما عن الأدوار التي تتمنى تقديمها "حلم حياتي أن أجسد شخصية الملكة المصرية حتشبسوت أو الأميرة العربية ذات الهمة في عمل تليفزيوني أو سينمائي".



مراحل عمليات حورية فرغلي

يذكر أن فرغلي أجرت أربع عمليات جراحية لأنفها أتت على عدة مراحل، حيث استأصل الأطباء عظام من قفصها الصدري ومجمعة من الخلايا الجذعية لإجراء إصلاح لأنفها وقد استغرقت 10 ساعات، وانطوَّت المرحلة الثانية على تعديل أنفها ليعود لشكله الطبيعي مع تطوير حاسة الشم والتذوق، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والرابعة فكانت من أجل تأهيل وضع العظام ليعود بناء الأنف كما كان.





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