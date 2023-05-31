بعد مهاجمته حورية فرغلي.. نزار الفارس يلتقي بأصالة وزوجها

ما يزال الخلاف مشتعلًا بين الإعلامي العراقي نزار الفارس والفنانة المصرية حورية فرغلي بشأن حقيقة خطوبتهما، إذ كشفت الأخيرة أن لا صحة لما يُشاع، بينما هو يؤكد عكس ذلك.

نزار الفارس يرد على اتهامات حورية فرغلي

ورَّد الفارس على اتهامات فرغلي له باللجوء لكاميرات خفية من أجل تصويرها مقاطع فيديو من كواليس اللقاء، مؤكدًا أنها لم يستعن بكاميرات خفية، وقال فيديو فيديوهات شاركها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": "قريبا يعرض برومو الحلقة، وتم الاستعانة بـ3 كاميرات تليفزيون في التصوير".

وأصر الفارس أن فرغلي وافقت على الزواج منه، قائلًا: "خلال اللقاء قالت لي حورية فرغلي إنها كبرت، ولا أحد يتقدم لطلب يدها للزواج، وقلت لها أنا أتزوجك هل توافقين.. وأجابت قائلة نعم".

وشدد على أنه لا يسعى لتصدر الترند، لاسيما أنه يرفض إجراء أي حوار مع جميع القنوات المصري، فيما حورية لا تتوقف عن تصريحاتها في برامج عدة.

أما بشان سخرية فرغلي من طوله، أجاب: "تتنمر من عانت من التنمر لسنوات.. بتعاني من التنمر وبتتنمري على طولي وأنا أطول منك؟".

كما نشر مقطع فيديو لبرومو الحلقة، ويظهر في إحداها يطلب يد فرغلي للخطوبة، وأرفقه بتعليق: "خطبت حورية فرغلي على الهواء".

ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من محاولة الفارس استغلال فرغلي، مُشيرين إلى أن موافقة فرغلي الزواج منه كانت بدافع المجاملة لا أكثر، فكتبت إحداهن: "حرام عليك تستغل مشاعر الناس علمود ترند".

وأضاف آخر: "شلك بهالسوالف نزار .. هسه شقه هاي كلها لو تعاطفًا وياها لو صدك..؟ فبالنهاية موقفك كلها تجرح وتخليك انت بموقف محرج كدام الاعلام وكدام الخلق كلها..! الله يهدينا ويصلحنا".

نزار الفارس رفقة أصالة

على صعيد آخر، شارك الفارس صورة تجمعه مع الفنانة السورية أصالة وزوجها العراقي فائق حسن، وكتب معلقًا: "من القاهرة بضيافة الحبيب فائق حسن والفنانة الكبيرة اصالة نصري".

وليس معروفًا ما إذا سيجري مع أصالة مقابلة تلفزيونية، بعد إثارته جدلًا كبيرًا في لقائه الأخير مع جورية فرغلي، أم أنه مجرد لقاء ودِّي لا أكثر.