حورية فرغلي تكشف شكل أنفها على الهواء مباشرة.. "أنا لسا ورمة"

أطلَّت الفنانة المصرية حورية فرغلي على الهواء مباشرة في لقاء في برنامج "تحت الشمس" واستعرضت لأول مرة نتائج عمليتها الجراحية في أنفها التي أجرتها في أمريكا خلال الشهور الأخيرة.

في بداية الفيديو، تُطِّل حورية فرغلي مُرتديةً كمامة سوداء وأخفت نتائج عمليتها، وتحدَّثت في البداية عن أسباب تشوه أنفها واختيارها أمريكا لتلقي العلاج المناسب بعدما عرَّفها أحد الأصدقاء على طبيب تجميل محترف، ورغم أن العملية كانت صعبة للغاية وخاصة وأنها أجرت 11 عملية تجميل في أنفها سابقًا قبل البدء في الإجراءات الجديدة.

وحينما طلب منها المذيع الكشف عن وجهها لرؤية أثار العملية، خلعت فرغلي الكمامة وأشارت أن أنفها لا يزال منتفخًا، وبدا واضحًا أثار العملية وخاصة أنها أخفت أثار العملية باستخدام الفلتر أو ارتداء الكمامة.

وأوضحت فرغلي أنها ستعود إلى أمريكا في الصيف بعد مرور فترة نقاهتها؛ لإجراء عملية جراحية من أجل إنهاء الرحلة العلاجية الطويلة لأنفها.

ويجدر الإشارة إلى أن فرغلي عادت مؤخرًا إلى القاهرة، ونشرت مجموعة صور لها من داخل المطار لطمأنة معجبيها.

مراحل عملية حورية فرغلي

ويذكر أن فرغلي أجرت أربع عمليات جراحية لأنفها أتت على عدة مراحل، حيث استأصل الأطباء عظام من قفصها الصدري ومجمعة من الخلايا الجذعية لإجراء إصلاح لأنفها وقد استغرقت 10 ساعات، وانطوَّت المرحلة الثانية على تعديل أنفها ليعود لشكله الطبيعي مع تطوير حاسة الشم والتذوق، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والرابعة فكانت من أجل تأهيل وضع العظام ليعود بناء الأنف كما كان.

