حورية فرغلي بأول ظهور لها من مطار القاهرة..شاهدوا!

تداولت الصفحات الفنية الصُور الأولى للممثلة المصرية حورية فرغلي من مطار القاهرة بعد أشهر من العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

حورية بدت سعيدة بعد نجاح عمليات ترميم الأنف التي خضعت لها والتي قيل أنها صلت لـ 4 عمليات جراحية، وكانت فرغلي قد شاركت منذ أيام أول صُوره لها بعد العمليات عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

الجمهور بدوره تمنى الشفاء للممثلة وان يديم الله عليها صحتها خاصةً أنها كانت قد عانت لسنوات من فقدان حاسة الشم والذوق ولم تكن تنظر للمرأة بسبب تشوه أنفها.

يذكر ان حورية كانت قد تعرضت لحادث سقوط عن الخيل وهو ما سبب لها تحطم الأنف، واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً من دون أي جدوى.

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"... مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل….وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات واصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

بداية رحلة علاج حورية فرغلي

اتجهت الممثلة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعمليات تجميل جديدة، وبالفعل خضعت للعملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات وانتهت باستئصال عظام القفص الصدري من أجل وضعها في أنفها الذي لم يعد فيه أي قطعة عظم بسبب كثرة العمليات.

وأخضع الطبيب حورية لجلسات أوكسجين سيصل عددها إلى 20 جلسة قبل الخضوع لعملية جديدة بعد 20 يوم من أجل نقل العظام إلى الأنف. أما المرحلة الأخيرة فكانت تتمثل بترميم الأنف ليعود إلى سابق شكله قبل الأخطاء الطبية التي تعرضت لها.

للمزيد من قسم الترفيه:

داليا نعيم "شوهت نفسها بالتجميل وتحولت إلى لعبة تشاكي"!

أميرة الناصر وقُبلة جريئة لزوجها في نهار رمضان وتلميحات جنسية "نفسي افطرك"..فيديو!

ريم عبد الله لم تتأثر بطلقات رامز جلال.. والجمهور "هل ارتدت مؤخرة مطاطية"؟