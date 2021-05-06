حورية فرغلي تُظهر أنفها لأول مرة بعد العمليات الجراحية..فيديو!

تعيش الممثلة المصرية حورية فرغلي أجمل أيام حياتها بعد سنوات من المعاناة وفقدانها لحاسة الشم والتذوق على آثر العمليات الجراحية التي خضعت لها في الأنف.

حورية والتي بدأت رحلة علاج منذ أشهر في الولايات المتحدة تمكنت من العودة إلى مصر بعد أن انتهت رحلة علاجها بالنجاح، وبالطبع الصحافة تواجدت لإستقبال النجمة التي غطت أنفها بالماسك.

حورية أكدت أن الحواس عادت لها مجدداً وأنها بإنتظار النتيجة النهائية والتي ستحتاج لبعض الوقت بسبب الورم في منطقة الأنف إلا أن ذلك لم يمنعها من إزالة الماسك والسماح للصحافة بتصوير أنفها.

يذكر ان حورية كانت قد تعرضت لحادث سقوط عن الخيل وهو ما سبب لها تحطم الأنف، واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً من دون أي جدوى.

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"... مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل….وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات واصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

بداية رحلة علاج حورية فرغلي

اتجهت الممثلة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعمليات تجميل جديدة، وبالفعل خضعت للعملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات وانتهت باستئصال عظام القفص الصدري من أجل وضعها في أنفها الذي لم يعد فيه أي قطعة عظم بسبب كثرة العمليات.

وأخضع الطبيب حورية لجلسات أوكسجين سيصل عددها إلى 20 جلسة قبل الخضوع لعملية جديدة بعد 20 يوم من أجل نقل العظام إلى الأنف. أما المرحلة الأخيرة فكانت تتمثل بترميم الأنف ليعود إلى سابق شكله قبل الأخطاء الطبية التي تعرضت لها.

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