حورية فرغلي تنفي خبر وفاتها في أمريكا: (حرام عليكوا!)

وجهت الفنانة حورية فرغلي، رسالة لجمهورها، من خلال رسالة صوتية تطمئن محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، حيث تخضع حاليًا حورية فرغلي لعدة عمليات جراحية في ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث خضعت للعملية الجراحية الأولى وكللت بالنجاح، والتي جاءت عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وبعض العظام من القفص الصدري لوضعهما في الأنف لتعود للشكل الطبيعي.

وقالت حورية في الرسالة الصوتية: (مصر الحبيبة، جمهورى الجبيب، صحابى، أهلى كل الناس وحشتوني وحشتوني، أنا بكلمكم من شيكاغو، بعد عملية عملتها يوم 8 فبراير الماضي، استغرقت 10 ساعات، أتألمت فيها كتير قوي، وبدعواتكم ودعوات أمي، قدرت اتغلب على الألم، وبعمل اللى الدكتور قاللي عليه، جلسات الأكسجين، علشان يحضرني للعملية التانية اللي هعملها يوم 1 مارس إن شاء الله)، حسب موقع اليوم السابع.

وتابعت حورية: (العملية التانية هتكون 3 ساعات فقط، وبدعمكم الكبير حاسة أني هرجع أقوى من الأول، ومكنتش أعرف أن كل الحب ده ليا، رغم أنى الحاجات مكنتش بشوفها في مصر قبل كده، وبطلب منكم، أرجوكم، متخلوش الناس، تعمل حاجات مش حلوة، علشان بدخل على اليوتيوب يوميًا ألاقى خبر وفاتي، وأخبار صعبة عنى جدًا لغاية إمبارح، وأن الكلام ده ممكن يأثر عليا جدًا، ويأثر على كل الناس الي حواليا، وليه الكلام ده، وحرام عليكوا، الناس محتاجة دعواتكم، وبشكر الجميع على الدعم والمحبة، والناس الحقودة اللي مش عايزة الناس تنجح، لازم يعرفوا إن الناجح هيرجع تاني، وإن شاء الله هرجع أحسن من الأول، وإن شاء الله هكلمكم أول ما أخلص العملية الثانية عن طريق اليوم السابع، وبشكر أوى اليوم السابع، علشان كنتوا داعمين ليا وكنتوا في ضهرى طول الوقت، واستنوا منى مكالمة يوم الإثنين بعد العملية أول ما أفوق).

وتعد العملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحتها، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعي، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.