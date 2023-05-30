حورية فرغلي تنفي خطوبتها من الإعلامي نزار الفارس و تلوح بمقاضاته

البوابة-نفت النجمة حورية فرغلي، خبر خطبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، مؤكدة أنها ستقاضيه بعد أن استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل مقابلة معها، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، مهددة أنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج(صبايا) الذي يعرض عبر قناة (الشمس) قالت حورية فرغلي : (أنا بقيت أخاف من الناس فعلا بيكلموني من اسبوع عايزين يجو يصورو معايا ووافقت والحلقة اتصورت يوم الحد الي فات ودخلتهم بيتي كان فريق البرنامج من مصورين وعمال إضاءة وأنا كان معايا والدتي والكلب بتاعي وكنت أول مرة أشوفه امبارح في حياتي).

وعن رقصتهما سويا قالت حورية فرغلي :( قالي انتي بتحبي ماجد المهندس؟ قولتله أه فقالي تحبي ترقصي على أغنية ليه فمرضتش أكسفه كنت بجامله وفوجئت بيه بيصور فيديوهات من ورايا وأنا متخبطش لنزار ولا لأي راجل في الدنيا.. أنا هرفع عليه قضية هو خطبني من مين؟)

واستكملت حورية فرغلي : (أنا مش معايا حتى رقم تليفونه وهما عملوا عليا فيلم هندي، أنا ممكن أرفع قضية وفي شهود العمارة كلها شاهدة.. انت جاي تعمل بروباجاندا وأنا واحدة من ضحاياك مش من حقك تجيب خبر عني إفرض أنا متجوزة في السر أنا ممكن أعملك قضية رد شرف..أنا مش ندمانة علشان دا كان درس ليا).