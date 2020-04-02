حياة الفهد توضح تصريحاتها غير الإنسانية.. والجمهور "ريتك ساكتة بس"!

ما يزال اسم الفنانة الكويتية "حياة الفهد" حديث السوشال ميديا بعد تصريحاتها التي وصفت بغير الإنسانية، والتي على إثرها تتعرض لحملة هجوم واسعة.

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت الممثلة الكويتية بمداخلة هاتفية، وانفجرت غضباً على الأحداث في الكويت وطالبت بإعادة المغتربين على بلادهم بصيغة وصفت بغير الإنسانية "لو أنا لأزتهم بالبر"، مما دفع الجمهور لمهاجمتها وتذكيرها بفضل المغتربين على الكويت وأن لولاهم لما تطورت الكويت على حسب وصفهم.

الجديد أنه مساء أمس شاركت حياة الفهد بمداخلة مع أحد البرامج لتوضح موقفها، وأكدت أن التعبير خانها وأنها لم تقصد شي عنصري وأكبر دليل أنها قالت "خلهم يرجعون ورواتبهم رح تصلهم لباب البيت"، مؤكدةً أن وضع الكويت لا يتحمل كل هذا الضغط على الخدمات سواء الطبية أو غيرها، عددنا ما يقارب المليون وفوقنا 4 مليون وافد، والوضع يشمل كل البلدان العربية والكويت خصوصاً بسبب محدودية الموارد.

فهل هذه السقطة تعتبر القاضية في مسيرة حياة الفهد الفنية؟

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