حياة الفهد تُقاضي طارق العلي بعد اهانته لابنتها!

طارق العلي وحياة الفهد

بعد الضجة الكبيرة الذي أثاره المقطع الصوتي الذي انتشر للفنان الكويتي طارق العلي والذي قام من خلاله بسب ابنة الفنانة القديرة حياة الفهد ووصفها بـ "الغبية السودة"، وهو الامر الذي عرضها للهجوم والانتقاد واتهمه العديد بـ "العنصرية".

وبعد انتشار المقطع وعدم خروج العلي لنفيه والتزامه الصمت، قررت الفنانة القديرة حياة الفهد مقاضاة الفنان الكويتي طارق العلي، حيث رفعت الفهد دعوى قضائية ضد العلي في نيابة الجرائم الإلكترونية بتهمة الإساءة لابنتها.

فيما أكدت المحامية بشرى الهندال محامية الفنان الكويتي طارق العلي أنه تم تقديم عدة شكاوي في نيابة الإعلام لكل من أساء للفنان العلي وقام بذكر اسمه في حسابات التواصل الاجتماعي ولفق التهم اليه.