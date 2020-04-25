محمد صلاح وهنيدي و10 نجوم آخرين يعيشون تجربة العزل الصحي في إعلان رمضاني (فيديو)

بمناسبة شهر رمضان، طرحت شركة "فودافون" إعلانها الجديد، والذي حمل عنوان "عزوتنا ملايين"، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتدور فكرة الإعلان هذا العام، عن كيفية قضاء النجوم لعزلتهم في الحجر الصحي، والتي تنوعت بين الرياضة والغناء والأعمال المنزلية وذلك بهدف توصيل رسالة للجمهور عن كيفية الاستمتاع بالعزل للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

كما تضمن الإعلان لقطات طريفة بين نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح وابنته مكة، وأيضا الفنانة المصرية منى زكي وأولادها، والذين يشاركون لأول مرة في إعلان تليفزيوني.

وضم الإعلان، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والمشاهير، ومنهم: "شيكو، وهشام ماجد، وشيماء سيف، ومحمد هنيدي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإسعاد يونس، ولاعب الكرة محمد صلاح وابنته مكة، وأمينة خليل، ومنى زكي، وأحمد فهمي، وأمير عيد".

فيما غنت الفنانة شيرين أغنية الإعلان، الذي حمل رسالة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ إذ ظهر كل فنان وهو يتواصل مع أصدقائه من داخل منزله، عن طريق محادثات الفيديو.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: