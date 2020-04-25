بالفيديو: الشرطة تداهم بيت سما المصري..وهذه هي تهمتها!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من أمام بيت المثيرة للجدل "سما المصري" أثناء مداهمة الشرطة للمكان.

وفي التفاصيل، فإن سما متهمة بنشر الفسق والفجور على خلفية مشاركتها صور وفيديوهات عبر حسابها في إنستجرام وصفة بـ الإباحية...وكان قد رفع عدد من القضاة دعاوى ضد سما لإيقافها عند حدها والحد من الأمور المشينة التي تقوم بها، لا سيما أن مثل هذه الصور والفيديوهات تحقق نسب مشاهدة عالية مما يعود عليها بالربح المالي الطائل.

من جهة أخرى، هذه ليست المرة الأولى التي تواجه سما مثل هذه الدعاوى ودائماً ما تنتهي من دون أن يؤثر فيها أو يردعها عن اعمالها..يذكر أيضاً أن السلطات من قبل كانت قد أغلقت قناة تلفزيونية مملوكة للفنانة أطلقت عليها اسم "فلول" واستخدمتها للسخرية من بعض السياسيين والشخصيات العامة.



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