خالد ارغنش

وصل الفنان التركي الشهير خالد ارغنش إلى مصر وذلك من أجل تصوير مشاهده في فيلم "كازابلانكا" من بطولة الفنان المصرية أمير كرارة.

وحرص كرارة على التقاط الصور التذكارية مع الفنان التركي، واننشرت هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل جمهور كرارة مع الصور مُعبرين عن حماستهم من أجل مشاهدة الفيلم والمتوقع أن يُنافس في موسم عيد الفطر المقبل.

يُذكر أن مخرج الفيلم بيتر ميمي كان قد أعلن عن مشاركة ارغنش والشهير بشخصية السلطان سليم في الفيلم، كما ونفى الأخبار المتداوله حول اجره والتي قالت انه وصل إلى مليون دولار أمريكي مؤكدًا أن الأجر لم يصل حتى إلى 200 ألف دولار أمريكي.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان السوري باسل خياط، والفنانة غادة عادل، وعمرو عبدالجليل وهو من تأليف هشام هلال.

وعلى صعيد مُختلف يبدو ان مشاركة النجوم الأتراك في الأعمال المصرية أصبحت ظاهرة حيث كشف الفنان المصري محمد عادل إمام ان النجمة التركية مريم اوزرلي ستشارك في فيلمه الجديد "لص بغداد".

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