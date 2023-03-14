خالد القيش يصدم متابعيه في "مربى العز".. ملامح قبيحة وصوت مرعب

شارك الفنان السوري خالد القيش البرومو الدعائي للشخصية التي يجسدها في المسلسل السوري "مربى العز"، وأعرب المتابعون عن صدمتهم مشيدين بإبداعه وقدرته على تقمص الشخصية بشكل مغاير عما اعتدنا عليه في أعماله السابقة.

شخصية خالد القيش في "مربى العز"

يجسد خالد القيش شخصية "جمول" في المسلسل، وبدا واضحًا الاختلاف الكبير في ملامحه وهيئته وطريقة كلامه، إذ اعتمدت شعرًا طويلًا أشعثًا، ولحية وشاربين كثيفين، وحاجبين كثيفين منعقدين، بالإضافة إلى أنه بدا واضحًا التجاعيد العميقة في وجهه، وأسنانه الصفراء القذرة، والشامة الكبيرة في خده.

وتحدث القيش في البرومو بصوت مستفز شبهه البعض بصوت النهيق، حينما قال: "أنا بدي اللحم والعظم وفوقو بوسة الإيد كمان".

رشا شربتجي تتحدث عن شخصية خالد القيش

وأشارت مخرجة العمل، رشا شربتجي، أن المشاهد سيكره شخصية خالد القيش، حيث قالت: "وهي المرة ح تشوفوه بشكل مختلف كليًا.. وان شا الله تضلو تحبوه لأنو بهالعمل رح تكرهوه كتير قد ما أتقن دورو ببراعة".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لمشاهدة العمل وأثنوا على موهبته وإبداعه، فكتبت إحداهن: "مو معقول تكون بهالبشاعة استاذ خالد انت مبدع بس عن جد كانك غير حدا تماما حدا منبوذ ومكروه بس برافوووو".

وأوضحت أخرى أنها شعرت بالصدمة، إذ لم تعلم أنه الممثل وراء الشخصية، وكتبت: "ولي و اللله ما عرفتك شو عاملين فيك هههههههعه"، وعلَّق آخر: "يا بااااااري بتموت رعب يا خالد الغالي ....ناطرينك".

أحداث مسلسل "مربى العز"

بحسب ما أشارت إليه شربتجي، يتناول العمل قضية الأخلاق، حيث يلقي الضوء على التحولات التي طرأت على منظومة الأخلاق والقيم، فـ"ابن الأصول سيبقى ابن أصول مهما كانت حجم الأحداث في حياته".

أبطال مسلسل "مربى العز"

ويشارك في بطولة العمل العديد من النجوم من بينهم: عباس النوري، وأمل عرفة، ونادين تحسين بيك، وخالد القيش، وفادي صبيح، ومحمود نصر، حسن خليل، وأنس شربك، وإبراهيم شيخ.