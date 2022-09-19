خالد زكي ينهار في جنازة زوجته .. صور

تداولت الصحافة المصرية بشكل واسع صور تكشف لحظة انهيار الفنان المصري خالد زكي خلال جنازة زوجته التي فارقت الحياة يوم أمس الأحد.

خالد زكي ينهار في جنازة زوجته

وتناقلت عدد من الصفحات المصرية المعنية بأخبار المشاهير والصحافة، صور تكشف انهيار الفنان المصري بسبب حزنه الشديد على فراق زوجته.

وكانت نقابة الفنانين في مصر قد اعلنت يوم امس الأحد عن وفاة زوجة الفنان المصري خالد زكي عن 76 عامًا، بعد صراع مع المرض دون الكشف عن طبيعة مرضها.

وتم تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر يوم أمس الأحد من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير بما فيهم نقيب الفنانيين أشرف زكي على التواجد إلى جانب الفنان المصري في محنته هذه.

وحرص الفنان المصري طوال فترة ارتباطه على اخفاء زوجته عن الإعلام والجمهور، حتى إنه لا يعرف طبيعة مرضها واسمها، الا أن الفنانة المصرية نهال عنبر كشفت عن اسمها الأول بعد نشرها منشور نعي حيث اوضحت أن اسمها زيزي وتربطها علاقة صداقة مع الراحلة.

وعلى صعيد مختلف انتشرت في الفترة الماضية شائعات حول وفاة الفنان خالد زكي، والتي نفها نقيب الفنانيين من جانبه كاشفًا ان الفنان المصري بصحة جيدة ولا حقيقة لمثل هذه الشائعات.

وفنيًا كان آخر اعمال الفنان المصري مسلسل الاختيار الذي شارك فيه بالموسم الرمضاني الماضي 2022 وقدم من خلاله شخصية المستشار سعيد.