خالد سليم يبهر متابيعه بأحدث جلسة تصوير له

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهر خالد سليم بإطلالة (كاجوال) مما أثار اعجاب متابعيه .

و فنيا يشارك خالد سليم بتصوير فيلم (في القلب) برفقة الفنانة السورية نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

و يشارك في فيلم (في القلب) توني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

وأحيا النجم خالد سليم مؤخرًا، حفلًا غنائيًا بدار أوبرا الإسكندرية، حيث قدم عددًا من أجمل أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أحدث أغانيه (عشمني)، والأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتنتمي الأغنية إلى طبيعة الأغاني الدرامية.