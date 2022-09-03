خالد سليم يطرح أحدث أغنياته (يا جميل)

طرح المطرب خالد سليم أغنية جديدة بعنوان (يا جميل) على قناته الرسمية (يوتيوب) والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، و توزيع محمد مجدي، ميكس وماستر أمير محروس.

و قد هَنّأ العَديد من مُتَابِعي خَالد على إِصداره الأغنية الجديدة بعد طُول غِياب، حيث عَبّروا عن إعجابهم بها، وأشادوا بحسن اختيار الكلمات وحالة الحب والطرب الموجودة بالأغنية.

يشار إلى أن خالد سليم انتهى من تصوير مشاهده بفيلمه الجديد (في القلب)، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، منة فضالي، سوسن بدر، محمد عز، هالة فاخر، توني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، ساندرا، وهو من إخراج مرقس عادل، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، وفكرة إسحق إبراهيم.