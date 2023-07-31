خالد عبدالرحمن يشعل مهرجان جرش.. جاء ليطربهم فأطربه الجمهور

تصدر اسم الفنان السعودي خالد عبدالرحمن موقع التغريدات "تويتر"، بعد الحفل التاريخي الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي لدورته الـ 37.

خالد عبدالرحمن يشعل مهرجان جرش

وقدَّم عبدالرحمن وصلة غنائية تضمنت أشهر أغانيه الحديثة منها والقديمة، التي رددها معه جمهوره الذين جاؤوا من مختلف أنحاء محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، فضلًا عن الوافدين الخليجيين، وأعضاء الوفد الرسمي السعودي، وهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، سلطان البازعي.

وامتلأت مدرجات المسرح الشمالي في جرش بالحضور، كما أنها المرة الأولى التي تمتلئ فيها المسارح الخارجية للمهرجان بالحضور ممن تفاعلوا مع أغاني الفنان السعودي أبرزها: "مخاوي الليل"، و"اذكريني"، وشلون مغليك"، و"ووش تبين"، و"صارحيني"، و"العطا"، و"بعدم عذاب".

الجمهور الاردني يشعل المسرح ويتفاعل مع أغاني الفن الاصيل خالد عبدالرحمن🎻😌 pic.twitter.com/GMRMa9kj9j — سوالف العشاق💔 (@k1399f) July 31, 2023

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته بالمشاركة الأولى له في المهرجان، قائلًا: "الحقيقة أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن، وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف؛ لأنها أول مشاركة لي في الأردن".

ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بتواجد الفنان بعد ما يقارب الثلاثين عامًا على احتفالات مهرجان جرش، كما تناقلوا مقاطع فيديو لأجواء الحفل وتفاعل الجماهير معه بحماس.

ففي إحدى الفيديوهات، غنى الجمهور له أغنية "وشلون مغليك" بصوت عالٍ، وكتب أحدهم معلقًا: "انه الخالد جاء ليطرب جمهور الاردن الحبيبه ولكن وجد ان الجمهور هو الذي اطرب خالد عبدالرحمن فصمت ابونايف

وسمع صوت جمهور. انه الخالد ياسادة فاسمعو".

@KUhp2222

انه الخالد جاء ليطرب جمهور

الاردن الحبيبه ولكن وجد ان الجمهور هو الذي اطرب خالد

عبدالرحمن فصمت ابونايف

وسمع صوت جمهور.

انه الخالد ياسادة فاسمعو.#خالد_عبدالرحمن_في_جرش pic.twitter.com/qemYoqD4af — محمد الزهراني (@safirr055) July 31, 2023



