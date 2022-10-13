  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. خبر بتر قدم ليلى طاهر يهز السوشيال ميديا

خبر بتر قدم ليلى طاهر يهز السوشيال ميديا

سهير العابد

سهير العابد

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:59
ليلى طاهر
ليلى طاهر

كشفت الفنانة ليلى طاهر، تفاصيل حالتها الصحية بعد الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالتها الصحية وقيامها ببتر قدمها.

اقرأ ايضاًليلى طاهر تكشف عن تطورات وضعها الصحي و تحذر: (خدوا بالكم)ليلى طاهر تكشف عن تطورات وضعها الصحي و تحذر: (خدوا بالكم)

و قالت ليلى طاهر في تسجيل صوتي لـ ET بالعربي: (أنا لسه عايشة يا جماعة، والله لسه عايشة، ورجلي متقطعتش ولا حاجة، عندي رجلين زي ما هما، مش عارفة هما عايزين إيه بالظبط).

وتابعت ليلى في تصريحاتها : (كل واحد يكتب على مزاجه كدة ويعلنها على الملأ، وينكد على الدنيا كلها وصاحبة الخبر نفسه، ليه هو إحنا أعداء).

وعبرت ليلى طاهر عن استيائها من الشائعات التي يتم تداولها قائلة: (بكره السوشيال ميديا، مبقتش عايزة أبص فيها خالص، وبنصح كل الناس متقراش حاجة من السوشيال ميديا، لأنهم مجرد ناس معندهاش ضمير وكذابين).

 

 

 

 

 

كلمات دالة:ليلى طاهر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...