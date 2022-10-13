خبر بتر قدم ليلى طاهر يهز السوشيال ميديا

كشفت الفنانة ليلى طاهر، تفاصيل حالتها الصحية بعد الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالتها الصحية وقيامها ببتر قدمها.

و قالت ليلى طاهر في تسجيل صوتي لـ ET بالعربي: (أنا لسه عايشة يا جماعة، والله لسه عايشة، ورجلي متقطعتش ولا حاجة، عندي رجلين زي ما هما، مش عارفة هما عايزين إيه بالظبط).

وتابعت ليلى في تصريحاتها : (كل واحد يكتب على مزاجه كدة ويعلنها على الملأ، وينكد على الدنيا كلها وصاحبة الخبر نفسه، ليه هو إحنا أعداء).

وعبرت ليلى طاهر عن استيائها من الشائعات التي يتم تداولها قائلة: (بكره السوشيال ميديا، مبقتش عايزة أبص فيها خالص، وبنصح كل الناس متقراش حاجة من السوشيال ميديا، لأنهم مجرد ناس معندهاش ضمير وكذابين).