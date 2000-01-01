ليلى طاهر تكشف عن تطورات وضعها الصحي و تحذر: (خدوا بالكم)

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، آخر تطورات حالتها الصحية، قائلة: (الحمدلله تعرضت لكسر في مفصل القدم وركبت مفصل جديد، وأنا خرجت من المستشفى وفي المنزل حاليًا).

وقالت الفنانة القديرة في مداخلة هاتفية لبرنامج (يحدث في مصر) على فضائية (إم بي سي مصر) اليوم الأربعاء: (أنا حاليًا في مرحلة العلاج الطبيعي في المنزل، وكل شيء جيد الحمدلله)، موضحة: (أنا كنت قايمة من النوم فايقة وبدون سبب حصلت لي دوخة ووقعت ودا من شهر، وأخذت وقت لحين إجراء العملية بتركيب مفصل القدم، منذ شهر، وفضلت في المستشفى شوية وبعدها رجعت البيت وحاليًا بعمل علاج طبيعي في البيت).

وتابعت: (بقول للناس أن الواحد ممكن يقع بدون سبب وبقول للناس خدوا بالكم لأنكم ممكن تقعوا من غير سبب).

يذكر أن ليلى طاهر أعلنت في وقت سابق اعتزالها التمثيل لأن الأعمال المعروضة عليها لا تتناسب مع تاريخها الفني العريق.