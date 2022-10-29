خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يتصدر و لا نفي حتى الآن...

تصدر في الساعات الماضية وسم (شيرين الى رحمة الله) على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية. هذا و تفاعل الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع الوسم و تسائلوا حول حقيقة الخبر وسبب تصدره، و طالبوا بالحصول على أخبار شيرين عبد الوهاب من عائلتها والمصادرالرسمية، داعين أن يكون الخبر مجرّد إشاعة وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفنانة المصرية، رغم المشاكل الكبيرة التي تمر بها هذه الأيام.

و تعرضت شيرين عبد الوهاب لانتكاسة صحية خلال الآونة الأخيرة، حيث ألزمتها أسرتها بالدخول إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، حيث تم الكشف عن كونها تعاني من إدمان المخدرات.

ولم تظهر شيرين حتى الآن، ولا توجد وسيلة تواصل معها داخل المستشفى، حيث منعت عنها كافة وسائل التواصل، واكتفت أسرتها بتوضيح موقفها مرة واحدة فقط.