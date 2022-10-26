محامي شيرين يكشف الستار عن وضعها الصحي و مكان علاجها

أثار رجل الأعمال فرج عامر، حالة من الجدل، حول الحالة الصحية بالفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور له عبر صفحته في موقع فيسبوك.

فرج، وضع صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتب،:( شيرين سافرت الي ألمانيا برعاية الدولة للعلاج).

بدوره علق المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما نشر، وقال: (كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليا في مصر...شيرين بصحة جيدة، وحالتها في تحسن دائم)، حسب مواقع صحفية مصرية.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت مؤخرا، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث (جوجل)، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.