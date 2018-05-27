مريم حسين تدعوا لعمل الخير بملابس الصلاة وزوجها فيصل الفيصل خارج السجن!

المثيرة للجدل مريم حسين

نشرت المثيرة للجدل مريم حسين عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه وهي بملابس الصلاة، وتحدثت حسين في الفيديو عن تجربتها بتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

وكشفت حسين عن شعور الراحة الكبير الذي شعرت به بسبب قيامها بمساعدة الفقراء، مؤكدة ان هدفها بنشر هذه الفيديوهات والحديث عن المساعدات ليس من أجل الاستعراض ولكن من اجل تذكير الناس وحثهم على فعل الخير.

كما وكشفت حسين انها تحاول دائمًا قراءة سورة البقرة كاملة إلا أنها عندما تصل إلى منتصفتها تشعر بالنعاس ولا تكملها، مضيفة أن الشيطان هو من يمنعها أن تكملها لذلك قررت حسين تحدي نفسها وتحدي الشيطان ووقراءة سورة البقرة كاملة.

وعلى صعيد آخر كشفت العديد من المصادر أن فيصل الفيصل زوج مريم حسين قد خرج من السجن بعد قضائه مدة سنة و3 أشهر بالسجن بسبب سبه وقذف زوجته مريم حسين واتهامه اياها بالحمل قبل الزواج.

والسؤال الذي يطرح نفسه بخروج الفيصل من السجن، هل ستقوم حسين برفع قضية خلع عليه، أم سيتم الطلاق بينهما بالتراضي خصوصًا ان لديهما ابنة "الأميرة".