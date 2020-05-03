خطأ فادح في مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان يثير السخرية!

تعرّض الفنان محمد رمضان للانتقادات بسبب مسلسله "البرنس" الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان 2020 على شاشة إم بي سي.

وعلى ما يبدو أن المسلسل يحظى باهتمام ونسب مشاهدة عالية من الجمهور، وعلى إثر ذلك انتقد العديد الخطأ الإخراجي الذي وقع فيه طاقم عمل "البرنس" والذي تم وصفه بالخطأ الفادح، وهو عند ظهور محمد رمضان مصابًا على سرير المستشفى والخطأ وقع في وصلات جهاز تخطيط القلب، فبدلًا من تركيبها على صدر الفنان، تم وضعها على ذراعه.

هذا وأثار المشهد موجة من السخرية والغضب في آن واحد، حيث قال أحدهم "يبدو أن محمد رمضان يقوم بعمل تخطيط للقلب من ذراعه".

فيما جاء في تعليق آخر: " حتى وإن كان مجرد تمثيل بالنسبة للمخرج والممثلين، هذه مهنتكم لازم تحترمونها، إذا قررتم تحطون مشهد طبي اهتموا بالتفاصيل، اللي يتابعونكم مو سذج ولا ينقصهم معلومات"

من جهة أخرى، كانت هناك إشادات وإعجابات كثيرة بالمشهد الذي قدمته الفنانة سلوى عثمان وهو انهيارها بعد اكتشافها بأن الذين تسببوا في قتل زوجة ونجل "رضوان البرنس" هم أولادها، لتتصدر تويتر في مصر.

سلوى عثمان عملت مشهد و اداء لن يتكرر في مسلسل #البرنس تستحق الأوسكار 💔

pic.twitter.com/Bwvkp3x194 — Cinema Club (@CinemaClub96) May 2, 2020

مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

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